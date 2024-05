Kolor ma moc! Jak wyglądać jak milion dolarów? Sekrety koloru zdradza specjalistka

O ile mamy jakieś pojęcie o kolorach, o tyle niewiele osób zapytanych o walor, odcień czy chromatyczność wie, o czym mowa. Te czynniki są kluczowe w doborze naszych indywidualnych kolorów, tych, w których wyglądamy najpiękniej. Na czym to polega? Myślę, że najlepiej zobrazuje to przykład. Powszechnie za kolory biznesowe uznawane są kolory czarny, szary, granatowy, biały i niebieski. To przykład wiedzy ogólnej. Niestety, nie wszystkie typy urody wyglądają dobrze w czarnym; większości czarny nie służy. Ten kolor pięknie podkreśla urodę typów kontrastowych i typów o głębokim nasyceniu kolorystycznym. Szary nie jest równy innemu szaremu, podobnie inny granatowy wybierze typ kolorystyczny zimowy, a inny letni. Wspomnieć należy, że dla niektórych typów kolorystycznych, najlepszym zamiennikiem czerni będą brązy. Indywidualny wachlarz barw wymaga analizy kolorystycznej. No i, oczywiście, pozostaje aspekt psychologii kolorów, warto poczuć ich oddziaływanie na sobie. Podróż przez ponad sto, a czasem blisko dwieście kolorów jest niezapomnianym doświadczeniem.

Świadome kreowanie wizerunku to suma wielu zmiennych. Oznacza znajomość siebie, umiejętność podkreślenia atutów, wyeksponowanie naszych pozytywnych cech. Mówiąc krótko, to pokazanie światu naszej osobowości. Istotną kwestią jest również uwzględnienie okoliczności, otoczenia, danej kultury i zawodu.

Wiemy, że istnieje coś takiego, jak psychologia kolorów. Jakie znaczenie mają wybrane barwy?

Psychologia kolorów to dziedzina nauki, która bada wpływ kolorów na zachowanie człowieka, jego samopoczucie, emocje, a nawet wpływ na podejmowane przez niego decyzje. Choć na co dzień zamiennie stosujemy określenie kolor i barwa, te dwa terminy nie są tożsame – ale to już zakres wiedzy specjalistycznej z dziedziny malarstwa, poligrafii. Koncentrując się na wpływie kolorów, potwierdzić trzeba, że ma on ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, natomiast znaczenie to już zupełnie inny aspekt – kulturowy. Wyjaśniam; ogólnie wiemy, że czerwień kojarzy się z energią mocy, agresją, a niebieski uspokaja. Ma to wyjaśnienie w kwestii odbierania kolorów ciepłych i kolorów zimnych. Bardzo upraszczając - nasz mózg zużywa więcej energii na przetwarzanie barw ciepłych. To pociąga za sobą m.in. przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia krwi. To dlatego akcenty koloru czerwonego są postrzegane jako atrakcyjne, ale już przebywanie w pomieszczeniu zdominowanym przez kolor czerwony jest wysoce niekomfortowe. Co do kultury w naszym kraju, przykładowo biel kojarzy się z niewinnością, czystością, przestrzenią, lekkością. Ten kolor nie bez kozery, wybieramy na celebrowanie radosnych uroczystości, ślubów, komunii, chrztów. Natomiast w kulturze hinduskiej oznacza on smutek i żałobę. Żeby jeszcze trochę podsycić ciekawość czytelników, dodam, że właśnie czerwone sari jest najlepszym wyborem hinduskich panien młodych. Kolor ten jest także chętnie wybierany jako kolor ślubny w kulturze chińskiej.

Co to są kolory osobowości? Podobno typy osobowości są niejako „zaszyfrowane” w kolorach…

Tak, właśnie dotknęła Pani tematu psychologii, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Zdecydowanie model DISC obrazuje typy osobowości oparte na czterech kolorach. Bliżej o nich oraz o wartościach płynących ze znajomości swojego koloru opowiem na spotkaniu ze wspaniałymi kobietami już w czerwcu. Wiedza z zakresu modelu DISC zdecydowanie pomaga wznieść umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej na wyższy poziom, a jak wiemy, ta jest szalenie istotna nie tylko na płaszczyźnie zawodowej.

Jak Polki wybierają „swoje” kolory? Ważniejszy dla nas jest fason czy kolor?

Jak zwykle generalizowanie nie oddaje istoty zagadnienia. Wiele zależy od grupy wiekowej, zasobów finansowych, znajomości psychologii pieniędzy, sytuacji życiowej, zawodowej czy nawet ekopodejścia do tematu całej garderoby. Jednakże można zaobserwować, że coraz więcej kobiet rozumie, iż podział na 4 typy kolorystyczne naszej urody to za mało. W Polsce w latach 90. ubiegłego stulecia propagowana była analiza kolorystyczna – wiosna, lato, jesień, zima. Z tego właśnie okresu Polki najczęściej pamiętają podział na typy ciepłe i chłodne, i tym właśnie do dzisiaj najczęściej się kierują. Pora odczarować ten temat! Nie zawsze temperatura jest najistotniejsza przy wyborze koloru. Powiem więcej, w analizie 12 typów kolorystycznych, jest to główny atrybut tylko dla 4 typów urody, dla pozostałych 8 decydującym atrybutem jest coś zupełnie innego. Co do fasonu, nie chcę zdradzać wszystkiego przed spotkaniem. Ten temat z pewnością poruszymy na Forum.

Kolory wpływają na rozpoznawalność marki produktu. A jak jest w przypadku naszego stylu?

Odpowiem tak; Czy widziałaś kiedykolwiek profesor Jadwigę Sztaniszkis, aby używała pomadki do ust w kolorze innym niż czerwony? Świadomie dobrała kolor i umiar w jego zastosowaniu do swojej urody, uczyniła z akcentu w makijażu swój znak rozpoznawalny. Raczej trudno byłoby sprostać wymogom dress code w różnych sytuacjach, zakładając zawsze czerwoną sukienkę czy czerwony kostium, ale czerwone usta to już zupełnie inna historia. I pokuszę się o stwierdzenie, że w odpowiednim kolorze czerwieni pasują każdej kobiecie, w każdej sytuacji. To kwestia „swojego” indywidualnie dobranego koloru. Kolor ma ogromne znaczenie w kwestii tworzenia kreacji wizerunkowej. Raczej trudno będzie entuzjastkę stylu romantycznego przekonać do czerni, którą umiłowały sobie zwolenniczki stylu rockowego czy stylu gotyckiego.

Ubiór powinien być zgodny z osobowością

Często kobiety intuicyjnie wybierają taki styl, który „definiowany” jest ich kolorami, przynajmniej w jakimś stopniu, a szczegóły mogą wymagać dopracowania. Kiedy jest inaczej, metamorfoza wymaga znacznie więcej pracy. Podsumowując kobieta stylowa rozumie różnicę pomiędzy ubraniem a przebraniem. Rozumie, że styl to ona.

Podsumowując, kolory mają moc! Są ważne w biznesie, ale i w życiu…

Zdecydowanie. Na zakończenie każdej analizy, dzielę się pewnym wnioskiem. Jeśli ktoś komplementuje Twoją sukienkę – to tak jakby pozytywnie oceniał czyjąś pracę, a nie dostrzegał Twojego piękna! Ubieraj się tak, abyś nie była komplementowana za prezentację produktu, lecz tak, by komplementujący nie był w stanie odgadnąć, czemu wyglądasz jak milion dolarów! To właśnie zapewni ci analiza kolorystyczna i świadome budowanie wizerunku. Do zobaczenia na Forum!

>> Filipinkainspiruje - kliknij i sprawdź

Filipinkainspiruje

Licencjonowana kolorystka, twórca dodatków dziewiarskich dostosowanych do 12 typów urody. Ma duże doświadczenie jako HR Business Partner, a także trener umiejętności miękkich, szkoleniowiec, motywator, autorka strategii rozwojowych, dotyczących zarządzania zespołami wielopokoleniowymi w Małopolsce, współautorka strategii rozwojowych.