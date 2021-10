Komisja Europejska wróciła do rozmów z Małopolską o środkach unijnych dla przedsiębiorców i na ochronę zdrowia

We wtorek, 26 października Normunds Popens, Dyrektor ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej poinformował o powrocie do rozmów na temat uzgodnień dotyczących modyfikacji programu RPO WM 2014-2020 w zakresie REACT-EU, który zakłada m.in. wsparcie przedsiębiorców i sektora ochrony zdrowia w związku z pandemią.

- Ponownie zasiadamy do stołu, by rozmawiać z Komisją Europejską na temat środków dla Małopolski. To bardzo dobry prognostyk. Cieszę się, że po wczorajszych dobrych wiadomościach dzisiaj możemy poinformować, że już niebawem nasz region otrzyma kolejne wsparcie w ramach programu REACT-EU - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.