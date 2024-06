Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia

Po dłuższej przerwie Taco Hemingway wrócił do koncertów. W ramach trasy „1-800-TOUR” w TAURON Arenie Kraków zaprezentuje utwory z najnowszego albumu “1-800-OŚWIECENIE”.

Taco Hemingway (dawniej FV), to Filip Tadeusz Szcześniak (ur. 29 lipca 1990 w Kairze) – polski raper oraz autor tekstów. Członek duetu Taconafide i właściciel wytwórni 2020.

Według certyfikatów ZPAV sprzedał w Polsce ponad 735 tys. płyt, co czyni go drugim najlepiej sprzedającym się raperem po Liroyu oraz najlepiej sprzedającym się raperem XXI w. w Polsce. Trzynastokrotnie nominowany do nagrody Fryderyka, w tym cztery razy laureat w kategorii Album roku hip-hop oraz jako jedyny artysta zdobył tę nagrodę trzy razy z rzędu. Jest także jedynym raperem nominowanym i nagrodzonym w kategorii Utwór roku. Pierwszy polski artysta, którego utwory zostały odtworzone ponad miliard razy na platformie streamingowej Spotify. Został umieszczony na 10. miejscu na liście Najbardziej wpływowych Polaków 2019 według tygodnika „Wprost”.