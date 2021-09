Konferencja Cybersec nie ma sobie równych w regionie, liczy się także w Europie

Jak Instyt Kościuszki ocenia zainteresowanie konferencją Cybersec w Krynicy-Zdroju? Ilu miała uczestników?

Zainteresowanie konferencją było duże. Finalnie podczas wydarzenia mieliśmy 600 gości na miejscu i prawie 2000 osób zarejestrowanych online. To liczby, które w naszej opinii są bardzo dobre. Pamiętajmy, że na miejscu wydarzenia mieliśmy do dyspozycji Pijalnię Główną oraz jeszcze trzy miejsca, gdzie odbywały się panele, dyskusje i rozmowy. Ograniczała więc nas powierzchnia zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi Covid-19. Właśnie na taką liczbę uczestników onsite liczyliśmy w tym roku. Pozytywnym zaskoczeniem była natomiast liczba uczestników online. Pandemia spowodowała, że tym razem CYBERSEC był wydarzeniem hybrydowym i dlatego tym bardziej zadowoleni jesteśmy z ilości uczestników online, którzy poza rejestracją byli bardzo aktywni. Aktywność na poszczególnych scenach dobijała do 1000 użytkowników unikalnych, więc widać, że tematy, jakie były poruszane wzbudzały zainteresowanie uczestników.



Trudno uniknąć porównań z wcześniej organizowanym w Krynicy przez Instytut Studiów Wschodnich Forum Ekonomiczntm. Czym Cybercec różnił się od swojego poprzednika?

Cybersec to przede wszystkim konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu, to była jej 14. edycja, a nie nowa odsłona forum o charakterze gospodarczym, jak niektórzy ją plasują. I w tym aspekcie nie ma sobie równych w regionie, jest najbardziej uznaną międzynarodowo konferencją o tej tematyce w naszej części Europy. Oczywiście ze względu na pandemię i ważność oraz atrakcyjność innych tematów, ścieżka Krynica Goes Digital nawiązywała także do bieżącej sytuacji politycznej czy gospodarczej i cieszyła się równie dużym zainteresowaniem. Tematyka Zielonego Ładu, zmian w prawie względem cyfryzacji i świata po pandemii, energetyka, obronność, rozumiana nie tylko w kontekście cyberbezpieczeństwa, ale także w formie konwencjonalnej - to wszystko aktualne tematy, które także z naszymi uczestnikami chcieliśmy omówić. I to także cieszyło się dużym zainteresowaniem i uczestników i mediów.

Aktualność tematów i dobór prelegentów sprawił, że wydarzenie było bardzo popularnie w mediach społecznościowych oraz cieszyło się zainteresowaniem mediów konwencjonalnych. Zainteresowanie medialne jest bardzo cenne w kontekście pozycjonowania ekspertów Instytutu, a także organizacji kolejnych wydarzeń przez Instytut Kościuszki.



Organizator podpisał z Krynicą umowę na 10 lat. Jakie są na 2022 rok: czy konferencja będzie miała podobny charakter, czy może rozbuduje się tematycznie?

Teraz czas podsumowań, raportów, rekomendacji po konferencji dla samorządów, dla administracji publicznej, dla sektora prywatnego, a zaraz po tym przyjdzie moment, w którym rozpocznie się wewnętrzna dyskusja jaka formuła Cybersec jest najbardziej optymalna. Mamy ambicje, aby ta konferencja była czymś więcej, aby szerzej w kontekście cyfryzacji rozmawiać o innych obszarach gospodarki czy polityki więc będzie to na pewno przedmiotem wielu analiz wewnętrznych w Instytucie Kościuszki i będą podejmowane decyzje o formule kolejnych edycji Cybersec. Z pewnością można liczyć na to, że konferencja Cybersec będzie się rozwijać. Od 6 lat pod marką Cybersec organizujemy cykliczne wydarzenia takie jak Cybersec Global oraz Cybersec Brussels Leaders’ Foresight. Gościmy na nich liderów wysokiego szczebla - politycznych i biznesowych z UE, NATO, administracji krajowych, organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, a także globalnego i europejskiego przemysłu technologicznego. Nasze wydarzenia skupiają się m.in. na przyszłości cyfrowego ekosystemu. Wspólnie z wiodącymi firmami chcemy kształtować wspólny cyfrowy świat. Najbliższe wydarzenie Global planowane jest zgodnie z tradycją w pierwszym kwartale 2022 roku.