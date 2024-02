Konkursy na grzebienie i nożyczki dla zaczynających przygodę z fryzjerstwem. W Krakowie odbył się widowiskowy Junior Hair Show

Organizatorem wydarzenia był Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie. Do udziału w imprezie zachęcał on szczególnie uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia - by mogli się przekonać, że zawód fryzjera to nie tylko praca, ale także przyjemność, pasja i hobby. Z kolei młodzież szkół branżowych mogła podczas imprezy poznawać tajniki zawodu, a także znaleźć motywację do podejmowania twórczych zadań, ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji.