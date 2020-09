Kontrowersje wokół zlotu samochodów w Ojcowskim Parku Narodowym. Hałas, spaliny. Czy to wszystko jest legalne?

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

W Pieskowej Skale jak co roku spotkali się fani motoryzacji. Jak zwykle nie wszyscy zachowywali się zgodnie z przepisami. Policja czuwała nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Były kontrole, wykroczenia, mandaty, zatrzymane dowody rejestracyjne i wniosek do sądu o ukaranie kierowcy.

Podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, informuje, że ostatni zlot fanów motoryzacji to była impreza, organizowana przez prywatną firmę - na prywatnym terenie, w rejonie jednej z restauracji w Pieskowej Skale. Odbyła się pod koniec sierpnia. Wciąż głośno o niej w przestrzeni publicznej.

- Na imprezę zaproszeni zostali pracownicy tej firmy, zajmującej się tuningiem samochodów, natomiast faktycznie pojawiły się też osoby z zewnątrz, które niejednokrotnie łamały przepisy na drodze publicznej: parkowali auta w niedozwolonym miejscu czy „palili gumę”. Wówczas reagowaliśmy, pilnowaliśmy porządku. Natomiast jeżeli chodzi o teren prywatny, to jeśli dochodzi tam do zakłócenia porządku, i ktoś to zgłosi, to wtedy podejmujemy interwencję. Podczas ostatniego zlotu nie otrzymaliśmy zgłoszeń o zakłóceniu porządku na prywatnym terenie - dodaje oficer prasowy KPP w Krakowie.