Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

Bogumił Sobczyk i Józef Tomala wybrani na szefów Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

Wśród gości znaleźli się: wojewoda Jan Klęczar, wicewojewoda Elżbieta Achinger oraz pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski.

Podczas posiedzenia konwent zadecydował o wyborze Starosty Myślenickiego Józefa Tomala na przewodniczącego. Wiceprzewodniczącymi Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z kolei zostali Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Starosta Krakowski Elżbieta Burtan.

Warto przypomnieć, że konwenty pełnią rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich (ZPP). Mogą one także przyjmować własne stanowiska, przygotowywać własne opinie oraz kierować pisma o podjęcie interwencji do zarządu Związku Powiatów Polskich. Tworzą go starostowie oraz prezydenci miast na prawach powiatu, którzy są członkami ZPP lub upoważnione przez nich osoby.