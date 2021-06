Koronawirus. 100 nowych przypadków. Tylko cztery województwa z dwucyfrowym wynikiem

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii to 2 mln 879 tys. 569 osób, a łączna liczba zgonów spowodowana koronawirusem to 74 tys. 974.

"Mamy 100 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: lubelskiego (12), dolnośląskiego (11), łódzkiego (10), mazowieckiego (10), wielkopolskiego (9), małopolskiego (8), śląskiego (7), pomorskiego (6), podkarpackiego (5), warmińsko-mazurskiego (5), świętokrzyskiego (4), zachodniopomorskiego (4), opolskiego (3), podlaskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), lubuskiego (0). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - informuje Ministerstwo Zdrowia w swoim komunikacie.

Dzień wcześniej mieliśmy 133 nowych przypadków koronawirusa oraz 36 zgonów. Krzywa nowych zakażeń sukcesywnie spada, co widać w statystykach tygodniowych. Tydzień temu, w sobotę 19 czerwca, mieliśmy 168 nowych przypadków koronawirusa, a w sobotę dwa tygodnie temu 236. W całym czerwcu tylko raz odnotowano ponad 600 nowych zakażeń i było to na początku miesiąca - 2 czerwca, kiedy dzienna liczba zakażeń wyniosła 659. Kolejne dni to zakażenia poniżej 500, 400, 300 i 200 przypadków dziennie.