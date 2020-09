Koronawirus już dał o sobie znać w krakowskich szkołach. Nauczyciele ze znanego krakowskiego liceum na kwarantannie

Na razie dziesięciu nieobecnych pedagogów zastępują inni nauczyciele (wszystkich w szkole jest 90). Dyrektor VI LO zapowiada, że jeżeli wykonane z końcem tego tygodnia testy przyniosą negatywny wynik, nauczyciele z kwarantanny wrócą do pracy od poniedziałku.

Nauczyciele trafili na kwarantannę wraz z domownikami. Dowiedzieli się o swojej sytuacji w poniedziałek i nie było ich już we wtorek 1 września na rozpoczęciu roku szkolnego.

Dyr. Wróbel przyznaje, że wystąpił do sanepidu z wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii (bo taka warunkuje dalsze działania) dla wprowadzenia w zaistniałej sytuacji kształcenia zdalnego w jego szkole. Opinia jednak jest negatywna. Zaznaczono przy tym, że dalsza procedura będzie zależała od wyników badań osób objętych kwarantanną.

- Chciałbym uspokoić wszystkich, na chwilę obecną sytuacja jest pod kontrolą - podkreśla dyrektor VI LO.

W VI LO usłyszeliśmy jeszcze, że niektórzy uczniowie na razie nie przyszli do szkoły po wakacjach. Wrócili pod koniec sierpnia np. z zagranicy i ich rodzice teraz zgłosili, że - aby nie stwarzać problemów innym - na razie pozostawią swoje dziecko w domu, przez tydzień czy 10 dni. - Mamy kilka takich zgłoszeń - niewiele, ale są. Rodzice informują nas, że podjęli taką decyzję, a ja uznaję, że mają lepsze rozeznanie, czy było nawet minimalne ryzyko zakażenia w czasie takiego wyjazdu. Przyjmuję to do wiadomości, szanuję ich decyzje - mówi Czesław Wróbel.