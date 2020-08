Koronawirus. Ministerstwo przy wyliczaniu stref zacznie brać pod uwagę także turystów?

W naszym kraju od 8 sierpnia wylicza się specjalny współczynnik, który wskazuje powiaty najmocniej zagrożone pandemią. Współczynnik ten to liczba nowych zakażeń koronawirusem SARS-COV-2 z ostatnich 14 dni podzielona przez każde 10 tysięcy mieszkańców danego powiatu. Dla przykładu więc: jeśli jakiś powiat zanotował 30 nowych zakażonych w ciągu 2 tygodni, a liczba jego mieszkańców wynosi 100 tysięcy osób, to współczynnik wylicza się dzieląc 30 przez 10 (100 tys. to 10x10 tys. osób). Wynik w tym teoretycznym równaniu to 3, a więc bardzo dobrze.

Ministerstwo Zdrowia zakłada bowiem, że jeśli jakiś powiat w wyliczeniach ma wskaźnik od 0 do 5,99 to znajduje się w strefie zielonej czyli takiej gdzie nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń. Wynik pomiędzy 6 a 11,99 oznacza przynależność do strefy żółtej i pierwsze dodatkowe ograniczenia. Jeśli natomiast współczynnik dla danego powiatu wynosi 12 lub więcej, to samorząd ten określa się kolorem czerwonym. W takim powiecie maseczki trzeba obowiązkowo nosić nawet na ulicy, a wesela mogą być organizowane na maksymalnie 50 osób.