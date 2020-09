Koronawirus w Łukowicy. Znamy wyniki testów nauczycieli. Koniec zdalnego nauczania

W miniony piątek (28 sierpnia) zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u nauczycielki, która pracuje w czterech szkołach na terenie gminy Łukowica. To placówki w miejscowościach Świdnik, Jastrzębie, Jadamwola i Łukowica. Kobieta miała wcześniej kontakt z nauczycielami i dyrekcją wszystkich szkół, w których pracuje.

Limanowski sanepid postanowił poddać testom na koronawirusa 22 osoby. Wymazy pobrano we wtorek 1 września. W związku z tym w czterech placówkach rok szkolny rozpoczęto od zdalnego nauczania. W czwartek, 3 września, inspekcja oraz wójt Łukowicy poznali wyniki testów pedagogów.

- Od jutra we wszystkich szkołach wracamy do stacjonarnego nauczania. U nauczycieli od których pobrano wymazy we wtorek, został potwierdzony jeden przypadek, jeden wynik jest wątpliwy - informuje Bogdan Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. - Po rozmowach z dyrektorami i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Limanowej zapadła decyzja o powrocie do tak długo wyczekiwanego nauczania stacjonarnego.