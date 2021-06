Koronawirus w Polsce. Liczba zakażonych na ubiegłorocznym poziomie, martwi statystyka zgonów [09.06.2021]

NOWE Tylko co szósty Polak ma zamiar spędzić tegoroczny urlop zagranicą. Co z resztą?

Na wakacyjny wypoczynek Polacy najchętniej przeznaczyliby nie więcej niż 2000 zł (20,6 proc.), co najpewniej ma związek z tym, że ponad połowa z nas zamierza sfinansować go ze zgromadzonych oszczędności. Ci, którzy nie są jeszcze gotowi na zagraniczne wojaże, najczęściej decydują się na wypoczynek w kraju, poza miejscem zamieszkania (36,9 proc.). Prawie co czwarty ankietowany zdecydował jednak, że tegoroczny urlop spędzi w domu (23,6 proc.).