Koszykówka. Wojciech Downar-Zapolski: Czujemy się faworytem i powinniśmy naszą grupę wygrać

- Byliście blisko awansu do ekstraklasy w poprzednim sezonie. Ostatecznie zajęliście trzecie miejsce w I lidze. Z jakimi nadziejami do rozgrywek przystępuje teraz zespół AZS Politechnika Korona Kraków?

- Cele sportowe są na pewno takie jak zawsze, czyli wygrać wszystko, co się da. Jeśli powtórzylibyśmy wynik z poprzedniego sezonu, czyli wspomniane trzecie miejsce, to wykonalibyśmy cel minimum, jaki przed sobą stawiamy. Liga jednak się trochę zmieniła, jest dwanaście zespołów. Poziom sportowy będzie na pewno wyższy, a sezon będzie długi.

- Pański zespół bardzo się zmienił, czy będzie oparty o te same zawodniczki, które grały w poprzednim sezonie?

- Nie będzie grała z nami Agata Rafałowicz. To zawodniczka, która była bardzo ważna w zespole, rozgrywająca. To będzie dla nas duże osłabienie. Pozyskaliśmy jednak dwie nowe dziewczyny, które pomogą nam w uzyskiwaniu dobrych rezultatów, czyli Darię Walczak i Weronikę Woźniak. Pozostałe dziewczyny z podstawowego składu zostały. W mojej ocenie personalnie zespół prezentuje się bardzo dobrze.