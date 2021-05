Kraków. 2 mln zł na 17 inwestycji w Nowej Hucie. Zobacz co się będzie działo

Programem objętych jest pięć nowohuckich dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwił mieszkańcom zgłaszanie zadań do programu. Propozycje zadań po weryfikacji trafiły do poszczególnych rad dzielnic. To dzielnice ostatecznie wybrały zadania, które będą realizowane w ramach przyznanych środków.

Podział środków oraz planowane zadania:

Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała kwotę 358 364 zł, środki przeznaczyła na: remont parkingu przy ul. Włodarczyka (naprzeciwko bloków Nr 7, 8 i 9); remont parkingu przy ul. Wężyka bocznej (przy blokach Nr 11 i 11a); wymiana starych lamp sodowych na miejskim parkingu (pomiędzy blokami na os. 2 Pułku Lotniczego 11, 11a, 12).

Dzielnica XV Mistrzejowice otrzymała kwotę 417 505 zł, przeznaczyła ją w całości na remont ul. Korony Polskiej wraz z chodnikiem.