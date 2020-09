Kraków. 35 zakonnic z Łagiewnik jest zakażonych koronawirusem. Dwie z nich są w szpitalu

Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia należą dwa obiekty sakralne: kaplica klasztorna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Bazylika Bożego Miłosierdzia. W zeszłym tygodniu stwierdzono koronawirusa u jednej z osób posługujących do mszy św. w Bazylice Bożego Miłosierdzia. Kwarantanną zostało objętych kilkadziesiąt osób związanych z bazyliką, a także zakonnice.

Zgromadzenie na swojej stronie internetowej informuje, że kaplica klasztorna z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny jest dostępna - czynna do godziny 18. Posługują w niej kapłani i siostry, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobami zarażonymi, jest ponadto na bieżąco dezynfekowana. W związku z kwarantanną w klasztorze codzienna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, transmitowana przez TVP 3, jest teraz prowadzona z Bazyliki Bożego Miłosierdzia, a nie jak zazwyczaj z kaplicy klasztornej.

Sanktuarium informuje, że kapłani posługujący w bazylice, którzy mogliby mieć bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, po odbyciu kwarantanny i uzyskaniu wyników negatywnych testów powrócili do pełnienia zadań duszpasterskich.

"Bazylika Bożego Miłosierdzia funkcjonuje normalnie – odprawiane są Msze święte i odbywa się spowiedź. Od wielu miesięcy na początku każdej Mszy świętej i bezpośrednio przed Komunią świętą przypominamy obowiązujące w czasie pandemii normy sanitarne i prosimy o ich przestrzeganie. Kapłani przed rozdawaniem Komunii świętej dokonują dezynfekcji dłoni. Przy każdym wejściu do Bazyliki oraz przy każdym konfesjonale znajduje się płyn i zestaw do dezynfekcji. Bazylika i Kaplica Wieczystej Adoracji są na bieżąco dezynfekowane. W trosce o bezpieczeństwo wiernych została również przeprowadzona specjalistyczna dezynfekcja Bazyliki" - czytamy na stronie łagiewnickiego sanktuarium.

Przypomnijmy, że w piątek do południa służby sanitarne poinformowały, że ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 120 osób w Małopolsce. To 77 kobiet i 43 mężczyzn, w wieku od 3 do 89 lat, z: Krakowa (43 osoby), powiatu nowotarskiego (16), nowosądeckiego (12), chrzanowskiego (7), wadowickiego (7), myślenickiego (6), limanowskiego (5), oświęcimskiego (5), krakowskiego (3), tarnowskiego (3), bocheńskiego (2), gorlickiego (2), olkuskiego (2), proszowickiego (2), wielickiego (2), Nowego Sącza (2) i powiatu suskiego (1). Obecnie 14 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Dotąd w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 7958 osób.