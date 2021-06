Kraków. 70 medyków nagrodzonych medalami 30-lecia odrodzenia samorządu za walkę z koronawirusem

Medale zasłużonym na froncie walki z pandemią wręczone zostały podczas sesji Rady Miasta Krakowa 30 czerwca. Wśród wyróżnionych medalem 30-lecia odrodzenia samorządu znalazło się 70 osób, wskazanych przez kierownictwo szpitali. Wśród nich są: pielęgniarki, salowe, lekarze, dyrektorzy szpitali, ale także zaangażowani w walkę z pandemią pracownicy administracji szpitalnej.

- Zgłoszenia osób do odznaczenia medalem zostały wytypowane przez instytucje medyczne i niemedyczne zaangażowane w walkę z pandemią koronawirusa. Jest to symboliczne podziękowanie tym osobom, za to, że w sposób niestandardowy i ponadwymiarowy działali na rzecz mieszkańców Krakowa w tym trudnym okresie, który jeszcze się nie skończył. Należy o tym pamiętać i okazywać wdzięczność - mówił podczas uroczystości przewodniczący rady miasta Dominik Jaśkowiec, który wręczał medale wraz ze swoimi zastępcami Michałem Drewnickim, Rafałem Komarewiczem i Sławomirem Pietrzykiem.