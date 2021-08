Kraków. Aukcja na najem lokali użytkowych już we wtorek. Poszukiwani chętni [ZDJĘCIA]

Na nowych najemców czekają lokale w centrum miasta, m.in. przy ul. Straszewskiego 24, Rzeźniczej 1, Lubomirskiego 3, jak też w Nowej Hucie - np. na os. Centrum C 11, os. Zielonym 6, os. Górali 15, os. Zgody 4, os. Szkolnym 5. Wiele z budynków, w których mieszczą się oferowane lokale, wpisanych jest do gminnej ewidencji zabytków, więc wynajmujący muszą pamiętać, że trzeba się będzie stosować do szczegółowych wytycznych konserwatora zabytków.

Zainteresowani wynajęciem lokali powinni przed datą aukcji zapoznać się ze stanem technicznym nieruchomości, wpłacić wadium i złożyć ofertę przystąpienia do licytacji w Punkcie Obsługi Mieszkańców ZBK przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie.

Szczegółowych informacji na temat zasad przeprowadzania aukcji udziela Referat Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - nr tel. 12 616 61 54 lub 12 291 28 75.