Kraków. Awantura o anteny telekomunikacyjne. Część mieszkańców zarzuca spółdzielni, że chce zarabiać kosztem ich zdrowia Marcin Banasik

Na dachu bloku nr 9 na os. Oświecenia firma Play zamontowała trzy maszty telekomunikacyjne. Zarząd spółdzielnia uważa, że to dobra inwestycja, dzięki której do budżetu SM co miesiąc będzie trafiało 3,5 tys. zł. Na anteny na dachu zgodę wyraziła Rada Mieszkańców, ale już nie wszyscy lokatorzy nieruchomości. Oburzona instalacją jest też część mieszkańców pobliskich bloków, którzy mają pretensje do spółdzielni, że ich nie poinformowała o swoich zamiarach. Ci mieszkańcy, obawiają się, że anteny mogą mieć zły wpływ na ich zdrowie. Ekspert od fal elektromagnetycznych twierdzi, że obawy nie są bezzasadne.