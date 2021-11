Kraków. Betonowa zapora na ulicy Wrony. Mieszkańcy są oburzeni zagrodzeniem dojazdu do domów i szkoły [ZDJĘCIA]

- Przez ostatnie dwa lata ulica Wrony podlegała przebudowie, jednak prace zostały już ukończone, ale droga jest nadal zamknięta. Z uzyskanych informacji wynika, że roboty związane z przebudową zostały dawno ukończone a wykonawca nie może doprosić się o ich odbiór przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa - komentuje pani Aneta, jedna z okolicznych mieszkanek.

Natomiast pani Angela zaznacza: - To nie do wiary, co się dzieje. To jest skandal, bo na pewno nie ma tu mowy o żadnym bezpieczeństwie.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że zamknięty został przejazd przez ul. Wrony (pod znajdującą się tam szkołę) powyżej skrzyżowania z ul. Chlebiczną, a można tam dojechać od drugiej strony. - Postawili mur jak na granicy. Autobus nie jeździ od tej strony, chodnika nie ma, pobocza nie ma, zero bezpieczeństwa! To co się dzieje w godzinach odbioru dzieci ze szkoły to jest nie do pomyślenia - dodaje pani Angela.