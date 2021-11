Kraków. Wielkie betonowanie nad Wisłą. To kolejny ważny etap budowy mostów kolejowych [ZDJĘCIA]

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do rozbiórki XIX-wiecznego wiaduktu nad ul. Grzegórzecką. Plany są takie, by prace rozpoczęły się w tym miesiącu. W związku z nimi pasażerowie tramwajów i…

Budowa mostów kolejowych w Krakowie realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. To inwestycja za przeszło 1 mld zł. Powstał już jeden most - pierwszy od strony mostu Kotlarskiego. Budowany jest most środkowy i położony bliżej Starego Miasta, na którym właśnie wylano beton. W ramach tego obiektu powstaje też kładka Grzegórzki - Zabłocie. Ostatni most kolejowy wraz z kładką ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku.