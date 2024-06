Kraków. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zaprasza na "Miodobranie-Miodogranie" w Konarach. Co w programie?

„Miodobranie-miodogranie w Konarach” to integracyjne spotkanie dla osób z niepełnosprawnością. Impreza jest organizowana cyklicznie (z przerwą spowodowaną pandemią), dlatego rokrocznie zaproszone zostają ośrodki wspierające osoby niepełnosprawnościami z Małopolski oraz z zaprzyjaźnionych placówek z Polski.

-Udział w spotkaniu osób z niepełnosprawnościami sprzyja integracji i aktywizacji tych osób, rozwija ich samodzielność, kształtuje zdolności poznawcze, a w szczególności zwiększa zakres wiedzy z dziedziny pszczelarstwa, produktów pszczelich oraz miodu. Impreza jest okazja do zwrócenia uwagi, ze pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczowa role w naszym ekosystemie, a ich obecność jest niezbędna do produkcji pożywienia- mówi Magdalena Ochońska z Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

Ponadto organizowane będą warsztaty z innych dziedzin, aby pobudzić kreatywności i odkryć nowe pasje i talenty. Spotkanie integracyjne rozpocznie się uroczysta Msza Świętą. Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni do licznych wspólnych aktywności:

1. warsztat pszczelarski tj. wystawa plakatów edukacyjnych o tematyce pszczelej, żywy ul pokazowy, stanowisko rozpoznawania roślin miododajnych, warsztaty tworzenia świec z węzy, poznawanie sprzętu potrzebnego do pracy pszczelarza oraz degustacja produktów pszczelich.

2. Warsztat pn. "Pszczoła w plenerze"- możliwość stworzenia swojego obrazu o tematyce pszczelej.

3. Warsztat pn. "Zdrowy duch w zdrowym ciele"- zachęcający do różnorodnej aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości osób w nich uczestniczących. Przygotowano konkurencje także dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

4. Warsztat pn. Grafiti- możliwość stworzenia wspólnego plastycznego dzieła przez wszystkich uczestników. Powstanie obraz, gdzie każda osoba będzie mogła namalować swój kawałek i przekazać tym samym swoja wizje i pomysł.

5. Warsztat pn. Fotobudka- uczestnicy będą mieć możliwość uwiecznienia chwili w przygotowanej fotobudce, będzie możliwe pozowanie do zdjęć indywidualnych czy tez grupowych. Zdjęcia będą dostępne w chmurze do pobrania po spotkaniu integracyjnym.

6. Warsztat pn. "las w naczyniu"- uczestnicy będą mieć okazje stworzyć swój mały kawałek lasu w naczyniu przy dostępności różnego rodzaju roślin i materiałów.

7. Konkurs na "odlotowy strój pszczoły", w którym przewidziano nagrody rzeczowe.