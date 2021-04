Kraków. Bukmacherzy zajęli się wieczną przebudowa ul. Królowej Jadwigi. Jakie są szanse na finał inwestycji?

Ulica Królowej Jadwigi jest ważnym szlakiem komunikacyjnym w Krakowie, prowadzącym m.in. z centrum miasta na lotnisko w Balicach. Codziennie przejeżdżają nią setki samochodów. Prace remontowe zostały podzielone na sześć etapów, tymczasem do tej pory udało się wykonać tylko cztery. Niektóre odcinki, oddane do użytku kilka lat temu, wymagają już kolejnej naprawy. Jeszcze niedawno przedstawiciele krakowskiego magistratu przewidywali zakończenie prac w 2020 roku. To jednak jest już nieaktualne. Nowy termin to 2023 rok.