Kraków. Coraz bliżej umowy w sprawie Igrzysk Europejskich w 2023. Nadal nie ma jednak finansowych gwarancji

- Jesteśmy bliscy ustalenia treści umowy host city. Podtrzymujemy, że Kraków nie zorganizuje igrzysk bez rządowych gwarancji. Nadal ich nie ma. W umowie ma się jednak znaleźć zapis mówiący o tym, że jeżeli nie będzie rządowych gwarancji finansowych do końca tego roku, to umowa straci swoją ważność - informuje Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej.

Zaznacza, że rządowe gwarancje są potrzebne do zrealizowania inwestycji w Krakowie i Małopolsce potrzebnych do zorganizowania imprezy, ale też do sfinansowania potrzeb (kosztujących wiele milionów euro) wskazywanych przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijski (EOC), takich jak licencje, obsługa informatyczna, transport sportowców i działaczy.

Przedstawiciele władz Małopolski wyjaśniali, że rządowe gwarancje będą możliwe po ustaleniu ostatecznej listy dyscyplin sportowych, w jakich ma się odbyć rywalizacja podczas imprezy za dwa lata. Taka lista miała już być gotowa. Kolejny raz przesunięto termin ostatecznego dopięcia tej listy - do końca lipca 2021 roku.