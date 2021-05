Kraków Culture Summer. Cykl plenerowych wydarzeń artystycznych w Parku Jordana

Jerzy Muzyk: Kraków ma szansę rosnąć po pandemii jeszcze szybciej niż dotąd. Widać popyt na biurowce premium, przybywa inwestorów

Pandemia osłabiła niektóre branże w Krakowie, zwłaszcza turystykę, hotelarstwo i gastronomię, ale inne, bardzo przyszłościowe rozwijały się tym samym czasie szybciej niż kiedykolwiek. Paradoksalnie, dzięki przyspieszeniu pewnych zjawisk, jak cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja, a także tendencji firm do przenoszenia do Europy wielu aktywności z Azji, Kraków może wyjść z obecnego kryzysu silniejszy. Dotyczy to także innych prężnych polskich metropolii: Wrocławia, Poznania, Łodzi – to główny wniosek a arcyciekawej debaty prezydentów wielkich miast, jaka odbyła się w Krakowie podczas XVII Międzynarodowego Kongresu MBA, zorganizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu przy krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym.