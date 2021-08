Kraków. Część jednostek Oddziału Klinicznego Psychiatrii Szpital Uniwersyteckiego zmienia lokalizację

Do końca sierpnia br. siedem jednostek należących do Oddziału Klinicznego Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zostanie przeniesionych do nowej lokalizacji przy ul. Śniadeckich 10. Chodzi o: Oddział Dzienny Psychogeriatryczny, Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poradnię Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Zespół Leczenia Środowiskowego dla Dorosłych, Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży, Poradnię Leczenia Uzależnień oraz Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży. Zmianie ulegną również numery kontaktowe. Nowe na dniach mają pojawić się na stronie internetowej placówki. Jak zapewnia szpital, dostęp do nowych jednostek zostanie przygotowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zmiany lokalizacji wspomnianych jednostek wynikają ze sprzedaży budynków i terenu po starej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego. Ich nabywcą w listopadzie 2019 roku stało się miasto. Gmina za te nieruchomości zapłaciła prawie 283,2 mln zł. W umowie zawarto zapis, że budynki po zakupie szpitala nowemu właścicielowi mają być przekazywane stopniowo. Wcześniej przekazano m.in. tereny przy ul. Kopernika 15, 15a i 15b. Teraz przyszedł czas na opuszczenie przez szpital budynków przy ul. Kopernika 21b i Śniadeckich 3.