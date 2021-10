Kraków. Demonstracja "Młodzi solidarnie z Protestem Medyków" przemaszerowała przez Rynek Główny

Młodzi ludzie przemaszerowali przez Kraków kończąc na Rynku Głównym. Wnosili hasła nawołujące do większego wsparcia rządowego dla sektora zdrowia, jednocześnie deklarując swoje apolityczne nastawienie do tej kwestii - choć przeczyć temu mogą niektóre transparenty odnoszące się bezpośrednio do partii rządzącej.

Protesty odbyły się również w innych polskich miastach, takich jak np. Warszawa, Katowice, czy Gdańsk.