Kraków. Deszczowy początek tygodnia. Kilka ulic w mieście zostało już zalanych [ZDJĘCIA]

Jak informują Czytelnicy, wdzierająca się na drogi woda utrudnia poruszanie się ulicami:

Utrudniony jest przejazd pod mostem Zwierzynieckim. Woda podmywa także most na granicy Swoszowic i Lusiny.

Strażacy podkreślają, że do tej pory nie ma zagrożenia poważnych podtopień. - Jeśli taka pogoda utrzyma się, gdzie na przemian pada i przestaje padać, to woda utrzyma się na bezpiecznym poziomie. Cały czas obserwujemy stan wody w zbiorniku retencyjnym w Bieżanowie. Utrzymuje się on na poziomie metra poniżej stanu alarmowego - mówi Bartłomiej Rosiek.