Kraków. DonGuralesko, Pokahontaz, Miły ATZ. Raperzy wystąpili w Hali Forum

"Dziadzior, który niezaprzeczalnie zrewolucjonizował rynek rapu w Polsce m.in. albumem Totem Leśnych Ludzi czy utworem El Polako. Pokahontaz, czyli Fokus, Rahim i DJ West to kąsek zarówno dla fanów legendarnej Paktofoniki jak i ich dalszej twórczości mocno idącej w muzykę elektroniczną z genialnym wprost warsztatem. Miły ATZ to połączenie jakiego nasz rynek muzyczny nie widział; mieszanka Grime, UK Garage z dubstep’em czy jungle charakteryzujący się trueschoolowym brzmieniem. Do tego support w wykonaniu Topic oraz Spiker&Placenty' - zapowiadano koncert. A jak było? Zobaczcie sami naszą fotorelację.