Kraków. Dotacje do ocieplania budynków. Ile będzie kasy do wyrwania?

- Mieszkańcy skarżą się na długie procedowanie przyznania dotacji – mówiła radna Anna Prokop-Staszecka.

- Można je było składać od 15 do 30 kwietnia. W pierwszym dniu wpłynęło ich 1500 na łączną kwotę 22 mln zł, a w budżecie na ten cel zabezpieczone było 5 mln zł. Problemem okazał się fakt, że środki na dotacje otrzymaliśmy dopiero we wrześniu. Po drodze do mieszkańców dotarła też informacja, że przepisy zmienią się od przyszłego roku na mniej korzystne, więc mieszkańcy decydowali się na zakładanie instalacji bez pozyskiwania dotacji. Od pojawienia się środków we wrześniu mieszkańcy mieli naprawdę mało czasu na dopełnienie wszystkich formalności, czas mija bowiem 10 listopada – tłumaczył Marek Krokos, zastępca dyrektora Wydziału ds. Jakości Powietrza.