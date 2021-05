Kraków. Drobniejsze remonty w mieście. Sprawdź czy na twojej ulicy

W Krakowie nie tylko buduję się Trasę Łagiewnicką i linie tramwaju do Górki Narodowej. W mieście trwa też sporo drobniejszych remontów. Zobaczcie gdzie i jakie zmiany w ruchu powodują.

FLESZ - Miliony dni na L4

Dzielnica VII – Zwierzyniec W dzielnicy VII, w piątek, 30 kwietnia, w Przegorzałach rozpoczął się remont chodnika na ul. Jodłowej (od wyremontowanego w 2020 r. fragmentu przy skrzyżowaniu z ul. Księcia Józefa do skrzyżowania z ul. Przegorzalską), pracami objęty będzie również chodnik przy ul. Przegorzalskiej (od ul. Jodłowej do ul. Żemaitisa, z wyłączeniem nawierzchni wjazdu na teren SH Jubilat, zakres nie obejmuje samej zatoki parkingowej). Termin realizacji prac – koniec lipca br., a ich koszt to ok. 150 tys. zł. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Prace na ul. Jodłowej i Przegorzalskiej toczą się w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego – zadanie Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy. Miasto przeznaczyło na nie w sumie 445 tys. zł. Głównym celem projektu jest poprawa komfortu pieszych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa. Obniżone zostaną krawężniki, a studzienki telekomunikacyjne znajdą się w poziomie chodnika. Dzięki odpowiedniemu uregulowaniu spadków nawierzchni, nie będą tworzyć się kałuże. Betonowe krawężniki zostaną wymienione na trwalsze krawężniki granitowe.

Z kolei we wtorek, 4 maja planowane jest rozpoczęcie prac na ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela – remont chodnika oraz wymiana nawierzchni na fragmentach jezdni. Drogowcy w pierwszej kolejności zajmą się remontem chodnika (od T. Kościuszki do M. Stachowicza, strona nieparzysta). Prace zakończą się pod koniec lipca br., a ich koszt to ok. 550 tys. zł. Będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu. Dzielnica X – Swoszowice W Swoszowicach realizowany jest remont chodnika na ul. Kłuszyńskiej. Prace są kontynuacją zadania powierzonego w ubiegłym roku przez dzielnicę (odcinek w kierunku ul. Taklińskiego). Planowany termin zakończenia robót to połowa maja. Koszt prac to ok. 65 tys. zł.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie W dzielnicy XVII trwa remont ulicy Urbanistów, pracami objęty jest odcinek od skrzyżowania z ul. Architektów do wykonanego w zeszłym roku I etapu. Roboty potrwają do końca maja, a ich koszt to 400 tys. zł. W pierwszej kolejności drogowcy remontują chodnik oraz miejsca postojowe – obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu, w momencie wymiany nawierzchni nie będzie możliwości przejazdu ulicą Urbanistów.