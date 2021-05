Kraków. Działacze opozycyjni zostali patronami skwerów w mieście

FLESZ - Co zrobić, kiedy zaginęło dziecko?

Jacek Jan Kuroń urodził się 3 marca 1934 r. we Lwowie, zmarł 17 czerwca 2004 r. w Warszawie. Polski polityk, historyk, działacz tzw. czerwonego harcerstwa, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, współzałożyciel KOR. Kawaler Orderu Orła Białego. Poseł na Sejm X, I, II i III kadencji (1989–2001). Dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej w latach 1989–1991, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i w latach 1992–1993, w rządzie Hanny Suchockiej. Kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach w 1995 r.

Uchwały w sprawie nazw kolejnych skwerów – Jadwigi i Zygmunta Karłowskich, Stanisława Palczewskiego oraz Placu Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa to projekty prezydenta miasta Krakowa.

Zbigniew Jan Romaszewski urodził się 2 stycznia 1940 r. w Warszawie, zmarł 13 lutego 2014 r. w Warszawie. Polski polityk, działacz opozycji w okresie PRL, doktor nauk fizycznych. Wieloletni senator, sprawujący nieprzerwanie urząd przez siedem kadencji od czasu ponownego powołania Senatu w 1989 r. do 2011 r. (I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji), w latach 2007–2011 wicemarszałek Senatu VII kadencji, członek Trybunału Stanu. Kawaler Orderu Orła Białego.

Jadwiga i Zygmunt Karłowscy - małżeństwo działaczy konspiracyjnych, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, pośmiertnie odznaczone zostało Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości kraju. Małżonkowie zostali zatrzymani przez Gestapo razem z gen. Stanisławem Rostworowskim, dowódcą Okręgu Krakowskiego i Śląska AK. Do aresztowania doszło 11 sierpnia 1944 r. w mieszkaniu Karłowskich, przy ul. św. Marka 8 w Krakowie. Generał i Zygmunt Karłowski jeszcze tego samego dnia w siedzibie Gestapo zostali najprawdopodobniej zakatowani na śmierć. Jadwiga Karłowska po serii przesłuchań została, miesiąc później, rozstrzelana w obozie KL Płaszów. Zygmunt i Jadwiga Karłowscy, to osoby niezwykle głęboko zaangażowane w działania konspiracyjne. Małżeństwo należało do konspiracyjnej organizacji ziemian oraz działało na rzecz powstania szpitali polowych i punktów aptecznych na terenie Małopolski; ich apteka „Pod Gwiazdą” stanowiła jeden z głównych ośrodków dystrybucji materiałów sanitarnych dla AK z okręgu.