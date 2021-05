Kraków. Fatalny stan drogi i torowiska w rejonie skrzyżowania przy bramie kombinatu. Na szybki remont nie ma co liczyć [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

Skrzyżowanie ul. Ujastek z al. Solidarności to jeden z najbardziej dziurawych i pofałdowanych fragmentów krakowskich dróg. Cierpią na tym podwozia samochodów osobowych, ciężarowych i tramwajów. W tym punkcie rano i po południu tworzą się duże korki, m.in. dlatego, że wielu kierowców dojeżdża tędy do wschodniej obwodnicy miasta. Wiadomo, że w tym roku nie ma co marzyć o poprawie warunków jazdy. Urzędnicy zaplanowali przebudowę al. Solidarności dopiero na przyszły rok, ale nie obejmie ona skrzyżowania. Ponadto, niedługo rozpocznie się budowa odcinka S7 przebiegającego przez al. Solidarności. - Wykonanie remontu kapitalnego na tę chwilę nie jest zasadne z finansowego punktu widzenia - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.