Kraków. Igrzyska Europejskie 2023: Problemy z ustaleniem listy dyscyplin sportowych. Potwierdzono skoki w Zakopanem

Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) podpisało porozumienie z 18 federacjami sportowymi w sprawie organizacji zawodów w ramach Igrzysk Europejskich w 2023 r. Tylko jednak część z nich znajduje się na liście 24 dyscyplin, o które zabiegają organizatorzy imprezy, czyli Kraków i Małopolska. Są to skoki narciarskiej na igielicie, karate, badminton, piłka ręczna plażowa, wspinaczka sportowa, kolarstwo, koszykówka 3x3, kajakarstwo, pięciobój nowoczesny, strzelectwo i tenis stołowy. Wciąż nie zatwierdzono m.in. siatkówki mężczyzn i lekkiej atletyki, które - wraz z skokami w Zakopanem - mają być kluczowymi pod względem skupienia zainteresowania dużej liczby kibiców.

Trwa wyścig z czasem, by jak najszybciej zakończyć ustalanie w jakich dyscyplinach sportowcy będą realizować podczas Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie i Małopolsce. Lista powinna być już gotowa, ale wciąż nie została dopięta. Polski Komitet Olimpijski potwierdza, że dotychczas Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) podpisało porozumienia z federacjami sportowymi dotyczące organizacji w ramach imprezy zawodów w 18 dyscyplinach. Okazuje się jednak, że to nie oznacza, iż właśnie w tych dyscyplinach sportowcy będą za dwa lata rywalizować na stadionach i w halach Krakowa, a także trzech innych wytypowanych miast w regionie: Tarnowa, Zakopanego i Krynicy-Zdroju. - Negocjacje Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich z poszczególnymi federacjami nadal trwają. EOC podpisał porozumienia z niektórymi federacjami sportowymi, jednak nie oznacza to, że dana dyscyplina została zatwierdzona i przyjęta do programu sportowego igrzysk - informuje Sylwia Czeremuga, dyrektor Departament Sportu i Igrzysk Europejskich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. - Decyzja o ostatecznym kształcie programu sportowego igrzysk należy do Komitetu Organizacyjnego i zostanie podjęta we współpracy z EOC i PKOl, jednak po zakończeniu negocjacji z federacjami międzynarodowymi - dodaje.

Organizatorzy igrzysk, a więc władze Krakowa i Małopolski liczą na to, że ostateczny program igrzysk uda się ustalić jak najszybciej. Imprezę zaplanowano bowiem na przełomie czerwca i lipca 2023 r. Jest więc coraz mniej czasu na realizację inwestycji związanych z igrzyskami. Do tego potrzebna jest rządowa specustawa, w ramach której ma zostać określone, na jakie finansowe wsparcie Kraków i Małopolska mogą liczyć w związku z przygotowaniem wydarzenia. Do tego aby powstał jednak wstępny kosztorys potrzebna jest pełna lista dyscyplin sportowych.

Jak się dowiedzieliśmy EOC przedłużające się negocjacje w sprawie zatwierdzenia poszczególnych dyscyplin tłumaczy m.in. pandemią. W Krakowie i Małopolsce mają nadzieję, że wszystko powinno się wyjaśnić do tegorocznych wakacji. - EOC nie ma jeszcze pełnej listy dyscyplin planowanych w ramach igrzysk. Brakuje kilku. Trwają rozmowy. Mamy zinwentaryzowane obiekty, na których mogłyby się odbywać zawody w poszczególnych dyscyplinach - informuje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

PKOl zaznacza: - Finalny program igrzysk zostanie ogłoszony wkrótce. Na razie PKOl potwierdził, że porozumiano się z federacjami sportowymi w sprawie rozegrania zawodów w dyscyplinach: - kajakarstwo (slalom & sprint),

- badminton,

- pięciobój nowoczesny,

- taekwondo,

- boks,

-strzelectwo,

- łucznictwo,

- triathlon,

- koszykówka 3x3,

- kolarstwo,

- wspinaczka sportowa,

- piłka ręczna plażowa,

- karate,

- muaythai,

- tenis stołowy,

- teqball (połączenie piłki nożnej z tenisem stołowym),

- padel (zawiera w sobie zarówno elementy tenisa jak i squasha),

- skoki narciarskie na igielicie. Podczas spotkania z przedstawicielami z EOC w dniach 26-27 maja tego roku gospodarze III Igrzysk Europejskich przedstawili jednak swoje rekomendacje odnośnie dyscyplin rozgrywanych podczas imprezy, które nie pokrywają się z listą, jaką udostępnił PKOl.

Małopolska wskazała: - skoki na igielicie (podpisane porozumienie),

- gimnastykę sportową,

- judo lub zapasy,

- karate (podpisane porozumienie),

- badminton (podpisane porozumienie),

- piłkę ręczną plażową (podpisane porozumienie),

- siatkówka plażową,

- piłka nożną plażową,

- wspinaczkę sportową (podpisane porozumienie),

- kolarstwo górskie (podpisane porozumienie),

- biegi górskie (pokazowa)

- kick boxing (pokazowa)

- electric trial (pokazowa).

Kraków wskazał dyscypliny: - siatkówkę, - rugby siedmioosobowe,

- koszykówkę 3x3 (podpisane porozumienie),

- kajakarstwo slalomowe i sprint (podpisane porozumienie),

- szermierkę,

- pięciobój nowoczesny (podpisane porozumienie),

- strzelectwo (podpisane porozumienie),

- pływanie synchroniczne,

- tenis stołowy (podpisane porozumienie),

- MMA amatorów (pokazowa),

- teqball (pokazowa). - Zabiegamy o to, aby w ramach igrzysk zapewnić sportową rywalizację na najwyższym poziomie w popularnych dyscyplinach, które przyciągną kibiców i spowodują duże zainteresowanie imprezą - podkreśla Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej.

Organizatorzy z Krakowa i regionu są też otwarci na mniej znane dyscypliny, ale w takim wypadku mogłyby się odbywać w formie pokazowej, a więc też na koszt reprezentujących je federacji. Plan jest też taki, by jednym z kluczowych wydarzeń imprezy była rywalizacja lekkoatletów. Zawody w ramach tej dyscypliny miałby się odbywać w randze drużynowych mistrzostw Europy. Do tego jednak, żeby ściągnąć najlepszych lekkoatletów Kontynentu potrzebny jest duży obiekt. W tym wypadku brany jest więc pod uwagę Stadion Śląski w Chorzowie. Wciąż prowadzone są negocjacje z europejską federacją lekkoatletyczną, toczą się też rozmowy w kraju, czy w razie potwierdzenie tej dyscypliny do organizatorów dołączyłoby Województwo Śląskie, czy tylko Kraków z Małopolską skorzystałoby z chorzowskiego obiektu. W Krakowie czekają też na potwierdzenie rywalizacji reprezentacji siatkarzy, która miałaby się odbyć w Tauron Arenie i mogłaby wypełnić 15-tysięczną halę kibicami. Liczą tu też na to, że sporą widownię (na stadionie Cracovii) zgromadziłaby rywalizacja w rugby siedmioosobowym. Pod Wawelem wciąż brane są pod uwagę zawody pływackie, co wiązałoby się z budową 50-metrowego basenu olimpijskiego przy Technikum Łączności przy ul. Monte Cassino. W związku z igrzyskami Kraków chciałby też przy pomocy rządowego wsparcia wybudować halę sportową na 4-5 tys. widzów przy ul. Reymonta. Podczas igrzysk to mogłoby być miejsce rywalizacji tenisistów stołowych. Obiekt miałby powstać w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana (rozgrywa na nim swoje mecze Wisła Kraków), który po modernizacji byłby areną ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk.

W Zakopanem wielotysięczną widownię ma zapewnić rywalizacja skoczków narciarskich na igielicie. Tam planuje się też budowę krytej hali lodowej, która dla potrzeb letnich igrzysk zamieniłaby się w miejsce rywalizacji judoków albo zapaśników. W Tarnowie odnowiona Arena "Jaskółka" miałaby służyć badmintonistom. Jest też koncepcja, by w tym mieście odbyły się zawody w dyscyplinach plażowych. Dla potrzeb dyscyplin halowych ma też zostać wykorzystana hala w Krynicy-Zdroju. Tam też mogłyby się odbyć zawody w kolarstwie górskim. Przypomnijmy, że rolę gospodarza igrzysk europejskich w 2023 roku Krakowowi i Małopolsce przyznano w 2019 roku. Za tą jedyną kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w EOC. Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się w Baku w 2015 r., a druga cztery lata później w Mińsku.