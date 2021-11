Kraków. Incydent z udziałem Ryszarda Terleckiego w Galerii Kazimierz. Mamy jego komentarz. "Na agresję i chamstwo trzeba reagować"

Do zdarzenia doszło w piątek przed południem w Galerii Kazimierz. Na filmie widać, jak do wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego podchodzi kobieta i mówi: "Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne". "Jest pani kretynką" - odparował polityk, poseł z Krakowa.

Nagranie udostępniła posłanka KO Barbara Nowacka, od tego momentu krótki filmik zaczął krążyć po sieci. Opozycja zapowiedziała skierowanie wniosku do Komisji Etyki.

Poprosiliśmy marszałka Terleckiego, aby skomentował całą sytuację. Oto co nam powiedział: