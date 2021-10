Kraków. Jesienne targi w stylu Vintage, makijaż retro i wiązanie turbanów [ZDJĘCIA]

- Z okazji targów zaproszono wystawców z całej Polski, którzy zadbają o to, aby każdy znalazł dla siebie coś wyjątkowego. Będzie w czym wybierać: kolorowe sukienki, ciepłe swetry czy akcesoria, które czekają na drugie życie. Zrób dobry uczynek dla naszej planety i kupuj vintage! - zachęcali organizatorzy.

W ramach wydarzenia przygotowano również warsztaty, takie jak „Makijażu Retro”, „Wiązanie turbanów” czy „ Pozowanie do zdjęć w stylu Buduar” oraz wykłady: „Ale to jest staromodne! Czyli stroje na przestrzeni lat” oraz „Skandale złotej ery Hollywood i Broadwayu”, które poprowadzą osoby znane wszystkim wielbicielom kultury retro w Polsce.

Vintage to styl w kulturze i sztuce. W modzie, w której zaistniał w XIX wieku, polega na noszeniu rzeczy z innej epoki albo stylizowanych na takie oraz łączeniu stylów pochodzących z różnych epok. Ubrania z poprzednich dekad albo starsze niż 20 lat są zwykle uznawane za vintage. Powinny to być zarazem rzeczy wysokiej jakości, mało podatne na zniszczenia, którym upływ czasu nadaje szlachetności. Słowem tym określa się produkty, które nawiązują do poprzednich epok. Vintage nie stroni od zestawień awangardowych.