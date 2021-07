Kraków. Jest pozwolenie na budowę wrót przeciwpowodziowych w kanale portu Kujawy

Wisła Kraków. Maciej Kowal: Mam tworzyć dobrych bramkarzy, a nie roboty między słupkami

- Nie chodzi o to, żeby ktoś oglądając mój trening, doszedł do wniosku, że więcej w tym wszystkim jest sprzętu niż talentu… Tak naprawdę chodzi mi, żeby maksymalnie zbliżyć środowisko treningu do warunków meczowych. To pozwoli wytworzyć pewne automatyzmy. Jeśli zatem chodzi o sprzęt, jaki potrzebuję do zajęć, to wystarczy boisko, piłka, bramka i czasami talerzyki - mówi Maciej Kowal, trener bramkarzy w Wiśle Kraków.