Kraków. Kamienica przy Plantach zamienia się w czterogwiazdkowy hotel z 53 pokojami [WIZUALIZACJE]

Kamienica z 1. połowy XX wieku zamieniana jest w butikowy hotel Garamond Boutique Hotel Tribute Portfolio należący do marki Marriott. Budynek stoi na rogu ul. św. Marka i Plant, naprzeciwko budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Nowy czterogwiazdkowy hotel będzie też bezpośrednim sąsiadem innego, istniejącego już hotelu butikowego przy św. Marka 35.

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest spółka Portfel Inwestycyjny Hotele - ta sama, która stoi za otwartym niedawno przy Błoniach hotelem AC Hotel by Marriott (o tym obiekcie przy al. 3 Maja kilka lat temu było głośno, gdy pierwotnie powstawał jako aparthotel, czyli hotel, który ma wielu właścicieli).

Przedstawiciele inwestora wskazują, że budynek przy św. Marka 37 swego czasu został zakupiony przez Michalinę i Mariana Dąbrowskich, a więc należał do założyciela wydawnictwa Ilustrowany Kuryer Codzienny, największego magnata prasowego w Polsce międzywojennej. Wystrój wnętrz hotelu będzie nawiązywał do tej postaci (podobnie jak nazwa hotelu - Garamond - zaczerpnięta od nazwy czcionki używanej przez IKC), jak też generalnie do dwudziestolecia międzywojennego. "Każdy szczegół we wnętrzach dopasowany będzie do panującego w tamtych czasach nurtu Art Deco z elementami modernizmu" - opisuje inwestor.