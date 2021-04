Kraków. Koszmar na ul. Kościuszki. Kiedy urzędnicy w końcu pomogą pasażerom?

Z Krakowa do Katowic pociągiem w 45 minut. Kiedy to będzie możliwe?

Niedawno, po blisko dekadzie od podpisania pierwszych umów z wykonawcami, zakończyły się główne prace na modernizowanej linii kolejowej z Krakowa do Katowic. Zdecydowanie skrócił się czas przejazdu, niektóre składy pokonują tę trasę w ok. godzinę. Rozpędzać mogą się jednak tylko do 120 km/godz. Na przyspieszenie do 160 km/godz. i jeszcze znaczniejsze skrócenie czasu przejazdu, pasażerowie muszą poczekać. Do kiedy?