Kraków. Kradziony rower miał być prezentem dla ukochanej. Amant usłyszał zarzut, grozi mu więzienie

Dzielnicowi z czwartego komisariatu policji patrolowali rejon Bronowic. Przy jednym z przystanków tramwajowych zauważyli mężczyznę, który usiłował pokonać zabezpieczenie pozostawionego tam roweru. Kiedy funkcjonariusze podeszli do niego, szybko odrzucił narzędzia, którymi chciał przeciąć linkę, zabezpieczającą rower, i próbował uciec.

- Policjanci nie pozwolili jednak na to i natychmiast zatrzymali oraz wylegitymowali niedoszłego złodzieja. Przy 65-latku zabezpieczono różne narzędzia, które najprawdopodobniej miały ułatwić mu kradzież. Mężczyzna trafił do pobliskiego komisariatu, gdzie w trakcie przesłuchania przyznał, że chciał ukraść upatrzony wcześniej jednoślad, gdyż zamierzał… sprezentować go swojej partnerce - wyjaśnia mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.