Ukradli elektryczne rowery premium w Szwajcarii. W ręce policjantów wpadli na obwodnicy Krakowa

10 maja br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, udali się w rejon południowej obwodnicy Krakowa, gdzie podjęto czynności mające na celu zatrzymanie dwóch pojazdów. Mieli się nimi poruszać sprawcy, którzy dzień wcześniej w nocy, włamali się do jednego ze sklepów rowerowych na terenie Szwajcarii i ukradli sprzęty o łącznej wartości w przeliczeniu na polską walutę, blisko 450 tysięcy złotych.

Kryminalni po pewnym czasie zauważyli jadące obwodnicą dwa samochody, będące w ich zainteresowaniu. W dogodnym momencie policjanci zatrzymali pojazdy do kontroli i wylegitymowali podróżujących nimi czworo mieszkańców Małopolski, dwóch mężczyzn i dwie kobiety, w wieku od 39 do 55 lat. Jeden z kierowców nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a wykonane podczas kontroli testy wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie.