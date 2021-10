Kraków. Łabędź podróżował na gapę autobusem. Interweniowała straż miejska Piotr Rąpalski

O pasażerze na gapę, podróżującym na dachu autobusu nr 114 straż miejska dowiedziała się od inspektora MPK. To on ok. 8 rano, z przystanku przy Stawowej zadzwonił prosząc o pomoc.