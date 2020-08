Kraków. Lekarze: POZ-ty powinny zostać na nowo otwarte. "Sepsy doustnym antybiotykiem się nie wyleczy"

"Od marca jedna z przychodni w Borku Fałęckim jest zamknięta, tzn. lekarze nie przyjmują wizyt. Ma działać teleporada, ale nie sposób się dodzwonić. W czwartek dzwoniliśmy od 9 do 14 non stop - albo zajęte albo nikt nie odbiera. To dla wielu osób, starszych, biednych (nie pójdą prywatnie do lekarza, bo ich na to nie stać) prawdziwy dramat. Co robi dyrekcja przychodni, co robi NFZ? To ważne w kontekście jesiennych zachorowań - może to grozić chorym utratą życia". Takich zgłoszeń mamy więcej.

"Jesteś piąty w kolejce" - jeśli dzwoniąc pod numer telefonu rejestracji przychodni słyszysz taki komunikat, to dobry znak, bo jest duże prawdopodobieństwo, że za kilkanaście minut faktycznie ktoś odbierze. Gorzej, gdy numer jest zajęty - bywa, że w takiej sytuacji do rejestracji nie można dodzwonić się w ogóle - przez cały dzień. Coraz więcej Czytelników zgłasza nam, że zapisanie się do lekarza pierwszego kontaktu graniczy z cudem. To pierwszy przykład z brzegu:

Do Narodowego Funduszu Zdrowia do tej pory nie wpłynęły skargi, dotyczące funkcjonowania przychodni. - Pracownicy Małopolskiego NFZ skontaktowali się z placówką w celu wyjaśnienia sytuacji. Kontakt telefoniczny udało się nawiązać za pierwszym razem, z przekazanych informacji wynika, że w placówce zarówno w przypadku poradni internistycznej jak i pediatrycznej są realizowane teleporady oraz wizyty osobiste. Dodatkowo zostały uruchomione dwa adresy mailowe dla pacjentów potrzebujących recept na leki przyjmowane przewlekle - przekazała nam Iwona Krzywda z biura prasowego NFZ.

Lekarze od dłuższego czasu zwracają uwagę, że POZ-y powinny wrócić do systemu pracy sprzed epidemii koronawirusa. Wielu pacjentów leczonych jest przez telefon - niejednokrotnie ma to fatalne skutki.

- Nie tylko wywiad, ale badanie fizykalne ma bardzo duże znaczenie w postawieniu prawidłowej diagnozy i leczenia. Do mnie też dzwonią pacjenci: w 20 proc. jestem w stanie odpowiedzieć przez telefon, ale co do reszty zapraszam ich do siebie. Teleporady nie mogą zastąpić tradycyjnej medycyny, i nie ma takiej potrzeby, POZ-y powinny zostać na nowo otwarte. Dochodzi do sytuacji, że przez telefon zlecane są antybiotyki, a później chore dzieci, gorączkujące którąś już dobę, w ciężkim stanie trafiają do nas, bo sepsy doustnym antybiotykiem się nie wyleczy - kwituje lekarka.

Podobne obserwacje ma dr Hanna Czajka, która kieruje Poradnią Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

- W czerwcu zgłosili do mnie rodzice z wcześniakiem, który urodził się na początku marca z wagą 700 gram. Byłam jednym z nielicznych specjalistów, którzy go zbadali. Oprócz mnie był to neonatolog, neurolog i okulista z klinik, w której maluch się urodził. Natomiast dziecko nie było oglądane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I tu pojawia się problem, z racji tego, że wcześniaki to dzieci z rozmaitymi problemami, to właśnie lekarz rodzinny powinien otoczyć je opieką patronażową - wyjaśnia dr Czajka. Dodaje, że większość zgłaszających się do niej rodziców sygnalizuje problem z działaniem POZ-tów.