Kraków. Majówka w Ogrodzie Botanicznym UJ? Czemu nie! Pachnące kwiaty, wysokie palmy, egzotyczne rośliny i słońce. Idealne miejsce na spacer

Egzotyczne i niespotykane rośliny. Doskonałe miejsce na majówkowy spacer

W Krakowie prawdziwie wiosenna pogoda. Świeci słońce, jest ciepło i wieje delikatny wiatr. To idealne warunki na spacer. Ogród Botaniczny UJ w Krakowie idealnie nadaje się na wycieczkę w mieście i krótki relaks blisko przyrody i natury. Kwiaty, palmy, egzotyczne rośliny – to wszystko znaleźć można między alejkami. Jednym z ciekawych okazów roślin, które można spotkać jest tzw. "Dąb jagielloński" - dąb szypułkowy, którego wiek wynosi ok. 260 lat. W podobnym wieku są dwa "Derenie Śniadeckiego", pod którymi przechodzą zwiedzający kiedy przemieszczają się główną alejką.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ma już ponad 240 lat

Ogród powstał w miejscu dawnej posiadłości Czartoryskich, gdzie stał parterowy pałac z ok. 1600 r. wraz z ogrodem o geometrycznym układzie kompozycyjnym. W latach 1786-1787 wzniesiono dwie pierwsze szklarnie - tropikalną i chłodną, przylegające do pałacu. W końcu XVIII wieku zbiory wzrosły do około 3 tysięcy okazów. W 1792 roku, po przebudowie pałacu, oddano do użytku Obserwatorium Astronomiczne założone przez Jana Śniadeckiego (1756-1830), profesora matematyki i astronomii.