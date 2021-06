Kraków. Mężczyzna leżał na torach. Uratowali go policjanci. Teraz grozi mu grzywna do 5 tys. zł

Policjanci prewencji, którzy wyjechali na służbę ze swojej siedziby przy ul. Łokietka, nie ujechali daleko, gdy okazało się, że szybko potrzebna jest ich interwencja. Przejeżdżając przez Łokietka, zauważyli w oddali na torach leżącego mężczyznę.

Leżący na torach 58-latek był nieprzytomny. Dwaj mundurowi, z dwóch różnych stron zabezpieczali torowisko, a jeden z nich zatrzymał nadjeżdżający pociąg. Kolejny z funkcjonariuszy pobiegł do najbliższego posterunku dróżnika i powiadomił kobietę pełniącą tam służbę, o konieczności zatrzymania składów zmierzających tym torem kolejowym.

Pozostali policjanci przeprowadzili wstępne badanie leżącego mężczyzny, pod kątem ewentualnych urazów wykluczających jego przemieszczenie. Okazało się, że leżący na torach mężczyzna był... kompletnie pijany.

58-latek został odstawiony do izby wytrzeźwień. Przeciwko niemu zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenie. Zabronione jest bowiem przebywanie osób nieuprawnionych na torowiskach. Grozi za to grzywna do 5000 zł.