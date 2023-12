Kraków. Miasto ogłosiło przetarg na najem mieszkań. Można zamieszkać w centrum

Czekają też lokale w budynkach przy ul. Parkowej 2 i 4, tuż nad kościołem w Podgórzu. Najmniejsze mieszkanie do wynajęcia od miasta znajduje się w Płaszowie - przy ul. Łanowej 35. Mieści się ono na parterze, ma 22,15 mkw. powierzchni użytkowej.

Jest okazja, by zamieszkać np. przy ul. Długiej 10 (tu na nowych lokatorów czekają trzy duże lokale, o powierzchni od 67,74 do 72,26 mkw.), Szlak 51, Paulińskiej, Orzeszkowej 3 (gdzie wybrać można spośród pięciu mieszkań, z których największe, czteropokojowe - prawie 72 mkw. - mieści się na parterze), Syrokomli, Stradomskiej czy Paulińskiej, a więc w centrum Krakowa.

Mieszkania, których najem można wylicytować, mają od ponad 22 do ok. 72 metrów kwadratowych. Są jedno- lub dwupokojowe - z wyjątkiem jednego, czteropokojowego.

Krakowski Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na najem lokali mieszkalnych w budynkach z ułamkowym udziałem gminy Kraków, pozostających w jej zarządzie. Odbędzie się on 19 stycznia 2024 roku.

Prace remontowe w lokalu i ich rozliczenie

Jak podaje ZBK, jeżeli lokal będzie wymagał przeprowadzenia prac remontowych w celu przystosowania do umówionego użytku, oferent będzie miał wykonać te prace we własnym zakresie i na własny koszt. "Prace remontowe konieczne do zasiedlenia lokalu będą podlegały rozliczeniu w czynszu na zasadach określonych przez Organizatora" - informuje też ZBK.

Jednocześnie w wykazie mieszkań przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu znajdziemy też osobną rubrykę z podanymi pracami remontowymi "do ewentualnego wykonania przez Oferenta bez możliwości rozliczenia w czynszu, według indywidualnych potrzeb". Przykładowo dla jednego z mieszkań przy ul. Długiej urzędnicy podali, że takimi pracami byłyby: "Naprawa i odmalowanie tynków. Zerwanie tapet, fliz i boazerii ze ścian. Odnowienie drzwi wejściowych. Odnowienie drzwi wewnętrznych. Odnowienie piecy

kaflowych. Montaż baterii. Montaż kuchenki elektrycznej/ gazowej. Ewentualny montaż bojlera. Malowanie ścian i sufitów".