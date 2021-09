Kraków. Miasto postawiło nowe bloki komunalne. Mieszkania już zalewa woda

Ledwie w październiku ubiegłego roku Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zakończył realizację wartej ponad 30 mln zł inwestycji mieszkaniowej przy ul. Smorawińskiego (dawniej Wańkowicza), a już wymaga ona poprawek. Okazuje się, że lokale, znajdujące się na parterze jednego z siedmiu wybudowanych bloków komunalnych, zostały zalane po intensywnych opadach deszczu, jakie w ostatnich miesiącach przeszły przez miasto. - Wybijało studzienki, w niektórych mieszkaniach, do których dostała się woda, ludzie mają grzyb na ścianach, w lokalach jest duża wilgotność - mówi jedna z lokatorek.

Odpowiedzialni za inwestycję miejscy urzędnicy potwierdzają problemy, zgłaszane przez mieszkańców. Podczas ulewnych deszczy wody opadowe przedostały się przez drzwi wejściowe do klatki schodowej jednego z budynków, a stamtąd do dwóch mieszkań - z czego do jednego jeszcze nikt się nie wprowadził. - Sytuacja miała charakter incydentalny, związany z ponadnormatywnymi opadami deszczu. Niezależnie od powyższego, zobowiązano wykonawcę inwestycji do wykonania dodatkowych odwodnień przed wejściem do dwóch klatek schodowych - przekazała nam Dagmara Chylewska-Olech z biura prasowego krakowskiego magistratu. Urzędnicy nie przekazali, jakie będą koszty wykonania dodatkowych prac - przypomnijmy: koniecznych do zrealizowania w przypadku inwestycji, zakończonej niecały rok temu.