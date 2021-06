Kraków. Miasto przygotowuje przebudowę al. Solidarności. Mieszkańcy protestują przeciw proponowanym ograniczeniom ruchu

Urzędnicy przekonują jednak, że zmiany będą niewielkie, w związku z tym nie widzą problemu. - Aleja Solidarności znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, co oznacza, że większych zmian nie będzie. Odcinek alei od placu Centralnego do skrzyżowania z ulicą Bulwarową będzie jak dotychczas dwujezdniowy z torowiskiem tramwajowym w osi ulicy - informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. - Na torowisku zostanie zachowana zielona nawierzchnia. Zmieniony zostanie układ parkowania, na ukośny lub równoległy przy jednoczesnym wykorzystaniu części jezdni w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa kierowców. Obecne skrzyżowanie typu agrafka z ulicą Bulwarową zostanie zastąpione skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Powstaną drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowań stanowiących połączenie między północną i południową częścią alei Solidarności - dodają.

Mieszkańców i radnych z Nowej Huty nie przekonują zapewnienia, że jezdnie al. Solidarności nie będą poszerzane, ani zwężane. Dla nich nie do zaakceptowania są jednak nowe rozwiązania dotyczące organizacji ruchu. - Zostaną dwie jezdnie, ale jedna z nich będzie wykorzystywana przez parkujące samochody albo do skrętów. Do jazdy na wprost pozostanie więc jeden pas ruchu. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie, jak również duże ograniczenie miejsc postojowych - ich liczba z 286 ma być zmniejszona o ponad 100 - podkreśla Stanisław Moryc, radny miejski PiS i przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.