Kraków. Miasto wybudowało basen za 55 mln zł i postoi pusty, bo nie ma operatora [ZDJĘCIA]

Przetarg, jaki ogłosił ZIS, dotyczył dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Eisenberga 4 i prowadzenie zlokalizowanego tam basenu, strefy wellness i siłowni oraz realizację drugiego etapu inwestycji obejmującego m.in. budowę basenu odkrytego i prowadzenie tam działalności po zakończeniu realizacji. Stawkę wywoławczą z tytułu należnego czynszu ustalono na 25 tys. zł miesięcznie plus podatek VAT. Nikt jednak nie zgłosił się do tego postępowania.

A budowa nowego basenu została już ukończona. Przekazanie obiektu inwestorowi (ZIS) nastąpiło 15 kwietnia 2021 r. Otwarcie planowano na czerwiec, po wyborze operatora - z warunkiem, że w tym okresie baseny będą dopuszczone do użytku w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii. A wiemy, że zgodnie z zapowiedzią rządu od 29 maja kryte obiekty sportowe i baseny mają zostać otwarte dla wszystkich przy 50-procentowym obłożeniu. W tym terminie mają otworzyć się też kluby fitness, siłownie i solaria.

W zamówieniu zaznaczono, że nieruchomość można obejrzeć w dniach: 19 i 26 maja oraz 2 i 9 czerwca 2021 r., a przetarg odbędzie się 17 czerwca. O terminie zawarcia umowy dzierżawca ma zostać natomiast zawiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia zamówienia. Jak więc widać do otwarcia basenu jeszcze daleka droga.

W obecnej sytuacji nowy basen nawet jak będzie mógł zostać otwarty, to będzie zamknięty na klucz. - Obiekt aby funkcjonować, musi posiadać operatora lub podmiot zarządzający. Basen zostanie oddany dla mieszkańców niezwłocznie po wyłonieniu operatora - informuje Michał Sobolewski, rzecznik prasowy ZIS.

Zapytaliśmy ZIS dlaczego nie szukano operatora wcześniej i jaki jest powód tego, że w związku z trudnościami nie wzięto pod uwagę podzielono zamówienia: osobno na wyłonienie zarządcy, a następnie na realizację drugiego etapu inwestycji.

- Postępowanie mające wyłonić operatora obiektu zostało ogłoszone niezwłocznie po protokolarnym odebraniu inwestycji od głównego wykonawcy - wyjaśnia Michał Sobolewski. - Intencją miasta jest, aby operator basenu przy ulicy Eisenberga nie tylko zarządzał obiektem i ponosił koszty jego utrzymania, ale także wniósł wkład finansowy w budowę basenu zewnętrznego. Z tego względu kwestie realizacji drugiego etapu wpisane są w postępowanie - dodaje.

Nowy budynek zlokalizowany przy ul. Eisenberga składa się z dwóch części: basenowej i fitnessowej, połączonych portalem wejściowym.

W strefie pływackiej na parterze jest zaplecze szatniowo-sanitarne, hala basenowa z niecką do pływania długości 25 m o sześciu torach z dnem ruchomym, niecką do nauki pływania (długości 16 m i głębokości od 0,8 m do 1,2 m), brodzikiem dla dzieci (o głębokości 30 cm) oraz basenem SPA.