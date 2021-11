Kraków. Milion złotych za pozyskanie decyzji środowiskowej dla premetra

Wykonawca ma zrealizować zadanie do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach prac będzie też musiał zorganizować i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Dzielnic: XVI Bieńczyce, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, III Prądnik Czerwony, II Grzegórzki, I Stare Miasto i V Krowodrza.

Teraz ZIM sprawdza ofertę. Jeżeli okaże się, że spełnia wszelkie wymogi, to będzie można podpisać umowę.

Przetarg ogłoszono w oparciu o Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, w którym zarekomendowano linię premetra (eksperci zwracają uwagę, że de facto jest to tramwaj w tunelu) od ul. Jasnogórskiej do Wzgórz Krzesławickich o długość 21,82 km, która miałaby powstać do 2037 r.