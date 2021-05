Kraków. Można postrzelać, poćwiczyć, poczytać. Zobaczcie, co skrywają wnętrza siedziby małopolskiej policji [ZDJĘCIA]

Ci, którym podobają się wnętrza komendy i chcą wstąpić w szeregi policji mogą spróbować swych sił podczas tegorocznych przyjęć do służby. Nowy harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2021:

23 luty

20 kwietnia

13 lipca

15 września

3 listopad

30 grudzień

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,

2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),

4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).